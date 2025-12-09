2024年に公開された映画『マッチング』の続編となる『マッチング TRUE LOVE』が2026年に公開されることが決定。主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介（Snow Man）、原作・脚本・監督の内田英治が続投する。

公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破した映画『マッチング』。マッチングアプリで始まる出会いが急速に広がり、恋愛の形が多様化した現代で、そのカジュアルな“出会い”の裏に仕掛けられた恐怖を描いたオリジナル作品として、異例のヒットとなった。

その続編にして完全新章でもある本作は、原作・脚本・監督を前作に続き内田が担当。舞台はマッチングアプリから、マッチングツアーへ。幸せを求めたはずの出会いが一転して地獄のデスゲームへと変貌し、それぞれの緊張と裏切り、疑念、殺意のせめぎ合うラブサバイバルスリラーが描かれる。

主人公の唯島輪花役は、第48回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞し、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が世界配信中の土屋が続投。さらに、現在公開中の内田監督作『ナイトフラワー』にも出演しているSnow Manの佐久間も、前作から引き続き吐夢役として出演する。

土屋は、「内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出して下さり、佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇が溢れる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました」と撮影を振り返った。

佐久間は、「再び吐夢を演じられることが素直にうれしいですし、時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました」と、再演への思いと手応えを語った。

原作・脚本・監督の内田は「オリジナル作品自体なかなか難しい時代に、続編を作らせていただけるなんて本当に嬉しいです。何よりもまた輪花と吐夢に会えたことが、作り手でありながらこの2人のファンである私には楽しかった」と喜びのコメントを寄せた。

コメント土屋太鳳（唯島輪花役）とてもおそろしくて、でも魅力的な夢を見てしまった時、なぜか続きを見たくなって、もういちど目を閉じてしまう...そんな経験はありませんか？ 『マッチング TRUE LOVE』のお話をいただいた時、私と私の中にいる輪花は、まさに、そんな気持ちになりました。内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出して下さり、佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇が溢れる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました。信じられない程の酷暑のなか行われた撮影でしたが、昼間は太陽の光に、夜は星の光に照らされた分、人の心の影の部分が、より濃く深く、解釈出来たように思います。あの世界へ再び、どうか、一緒に。

佐久間大介（永山吐夢役）ついに念願の続編です。前作の撮影中から内田監督が「続編をやりたい」とおっしゃっていて、舞台挨拶でもみんなで話していたので、本当に夢が叶った気持ちです。映像で演技する楽しさを知れたのは、吐夢という役に出会えたから。再び吐夢を演じられることが素直にうれしいですし、時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました。内田監督は最も信頼している映画監督です。僕の芝居や作品への姿勢に共感してくださり、「こういう芝居が見たい」と具体的に言ってくださる方なので、しっかり応えたい一心でコミュニケーションを重ねながら撮影に臨みました。そして、この作品の話をいただいたとき、「土屋さんが出るなら絶対に出る」と即決しました。また土屋さんと演技でご一緒できることが、本当にうれしかったです。『マッチング TRUE LOVE』はキャストも増え、舞台も大きくスケールアップしています。『マッチング』という作品自体の進化を感じてもらえると思いますので、今後の情報もぜひ楽しみにしていてください。

内田英治（原作・脚本・監督）ようやく『マッチング TRUE LOVE』をお届けすることが出来ます。オリジナル作品自体なかなか難しい時代に、続編を作らせていただけるなんて本当に嬉しいです。何よりもまた輪花と吐夢に会えたことが、作り手でありながらこの2人のファンである私には楽しかった。真実の愛とは？ 血にまみれた純愛物語をどうぞお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）