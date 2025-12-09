ヤクルトを戦力外となり、5年ぶりに日本ハム復帰が決まった西川遥輝外野手（33）が8日、エスコンフィールドで会見を行い、背水の覚悟でプレーすることを誓った。「ノンテンダーFA」で自由契約となった21年以来の古巣復帰。年俸は2000万円（金額は推定）で背番号は16〜21年に背負った「7」に決まった。16年のリーグ優勝と日本一に貢献したスピードスターは、強い思いを胸に16年目のシーズンに臨む。

引き締まった表情と言葉から、覚悟がにじんだ。球界に衝撃を与えた退団劇から4年。西川が再び、背番号7のユニホームに袖を通した。

「結果が出なかったら“辞めます”と言うぐらいの気持ちで来た。やりきったと思えていなかったし、ファイターズで終えたい気持ちが芽生えた。来季で終わってもいいぐらいにやりきりたい」

ヤクルトから戦力外通告を受け、現役続行は「9割ぐらい諦めていた」と言う。トレーニングは続行したが、不安を抱えながらの日々で「自分は何者になるんだろうとか、どこに向かってやっているんだろう、という気持ちだった」。岐路に立ったタイミングで、日本ハム時代の監督だった栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）と会った際にも「頼み込んで“助けてください”と言った」と必死だった。

21年オフに楽天へ移籍後、古巣との試合は複雑な思いで臨んでいた。ただ、セ、パ2球団を渡り歩いたからこその出会いもあり「あのままファイターズにいたら、もっと嫌な人間になっていた。21年の時と今の感情がいい感じで入り交じって、ファイターズが好きだと再確認できた」と球団への感謝と愛情が湧いた。

会見に同席した栗山CBOは「このまま終わっちゃいけないし、まだ西川遥輝を出し尽くしていない。大きな力になってくれると信じている」と期待する。4年間で若返りを図り、メンバーだけでなく、ユニホームも本拠地も替わった。西川は「4球団目のような気持ち。この4年間があったから来季に爆発できると思っている。ズタボロになるまでやりたい」と決意。育ててくれた北海道で、燃え尽きるまでプレーする。（田中 健人）