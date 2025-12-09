男性アーティストのこっちのけんとがディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」の日本語版で声優を務めた。たぬきのニュースキャスター・ケント田貫役。「映画がめちゃくちゃ面白いので、映画を楽しんでいただけたら僕は一番です。ついでに、僕の演じるケント田貫のかわいらしさにハマっていただけたら幸いです！」とアピールした。

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園・ズートピアが舞台の物語。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ウサギのジュディとキツネのニックはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく。

ケント田貫は日本のためだけに作られたオリジナルキャラクター。「本当に光栄でしたね。僕も自分を動物に例えるとたぬきだなとずっと思っていたので。まさかこういうかたちで奇跡が起こるもんだなと」と喜ぶ。「キャラクターというよりはほぼ自分自身という感覚があるので、こっちのけんととして1回観てもらって、またケント田貫としても観てもらうような、2度味を楽しんでいただければないいなと思います！」と呼びかけた。

「ズートピア2」は、2016年に公開された作品の続編。日本に先駆け一足先に劇場公開を迎えた全米を含む世界各国では、初週末5日間の興行収入が約5億5600万ドル、日本円で約866億2480万円を突破し、全世界でこれまでに公開されたアニメーション映画史上1番のオープニングとなる記録を樹立した。