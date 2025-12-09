守護神候補の日本ハム・柳川大晟投手（22）が“上沢塾”で飛躍を遂げる。8日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを実施。来年1月にソフトバンクの上沢らが沖縄・宮古島で行う合同自主トレへの初参加が決まり「暖かいところでしっかり投げたかった。ありがたいですね」と、球団OBでもある大先輩への感謝を口にした。

毎年恒例の宮古島自主トレには上沢のほか、中島、山本拓、元日本ハムで巨人の田中瑛が参加。今回は地元・大分の先輩である田中瑛に誘われて参加が決まった。上沢に聞きたいことを問われると、柳川は「一番はフォークですね。今年の課題はそこだったので」。上沢の“伝家の宝刀”であるフォークの指導を願った。

プロ4年目の今季は自己最多37試合に登板し、2勝1敗11セーブ7ホールド、防御率1・02と抜群の成績を残した。直球とカットボールを多用したが「今年はフォークが使えなかった。落ちないし、変なところに行くし。なんとか抑えられていたけど、さすがにどうにかしないとヤバい」と、課題を痛感していた。

上沢といえばフォークの達人。日本ハム時代も高速フォークなど数種類の落ち球に取り組み、常にフォークボールの進化を追求してきた。2週間ほど寝食を共にする合同自主トレでは、上沢に聞けるこれ以上ないチャンスでもあり「フォークを増やせれば打者も、もっと考えると思う」と、先輩を質問攻めする思いだ。

昨オフに現役ドラフトで巨人に移籍した田中瑛は、今季自己最多62試合に登板して36ホールドで大躍進を遂げた。「同じリリーフであれだけ投げられた方。シーズン中のコンディショニングとか一日の流れなど聞いてみたいですね」。先輩から学び、柳川は守護神定着へ貴重な2週間とする。（清藤 駿太）

○…育成右腕・安西は悲願の1軍登板を狙う。昨年6月に右肘手術を受け、今年9月に実戦復帰。右肘の状態は良好で「もう全然大丈夫です。来年は開幕前に支配下昇格したい」と、意気込んだ。リハビリ期間にウエートトレーニングに励み、1年間で投手陣でトップとなる筋肉量約8キロアップに成功。「キャッチボールでも球が伸びている」と手応え十分で、「ライバルはたくさんいるので負けられない」と猛アピールを誓った。