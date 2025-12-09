土屋太鳳主演×佐久間大介（Snow Man）出演続投！映画『マッチング TRUE LOVE』公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破した映画『マッチング』。マッチングアプリで始まる出会いが急速に広がり、恋愛の形が多様化した現代。そのカジュアルな“出会い”の裏に仕掛けられた恐怖を描いたオリジナル作品として、異例のヒットを放った本作が続編として帰ってくる。

■舞台は“マッチングアプリ”から、狂気の“マッチングツアー”へ

原作・脚本・監督は前作に続き内田英治。続編では、舞台も登場人物たちも大きくスケールアップし、現代における“出会い”のリアルをさらに深掘りする。物語は、南の島のリゾートホテルという閉鎖空間で始まる“マッチングツアー”をきっかけに、登場人物の過去が次々と暴かれ、想像を超えた地獄のデスゲームが幕を開ける。その緊張と裏切り、疑念、殺意のせめぎ合いを描き切る内田監督の手腕は圧巻だ。

主演には、第48回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞し、Netflix「今際の国のアリス」シーズン3が世界配信中の土屋太鳳。極限の状況で揺れ動く人物像を繊細に演じ、物語の中心で“真実の愛”と対峙する。

そして、Snow Manとして多方面で活躍し、内田英治監督最新作『ナイトフラワー』が現在公開中の佐久間大介も、前作から引き続き吐夢役として再登場。前作以上に強烈な存在感で、島に集められた男女の運命を揺さぶっていく。

■「時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました」（佐久間大介）

人間の本性が剥き出しになる恋愛リアリティショーが支持される時代、右肩上がりのマッチング市場と、多様化する“出会い”を背景に、内田英治監督は本作で、さらなる狂気と緊張のドラマを描き出す。輪花役の土屋は、撮影を振り返り「内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出して下さり、佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇が溢れる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました」とコメント。

また、吐夢役の佐久間は、再演への思いを語る。「再び吐夢を演じられることが素直にうれしいですし、時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました」と手応えを覗かせた。

さらに、原作・脚本・監督の内田英治は「オリジナル作品自体なかなか難しい時代に、続編を作らせていただけるなんて本当に嬉しいです。何よりもまた輪花と吐夢に会えたことが、作り手でありながらこの2人のファンである私には楽しかった」と語り、本作の公開決定への喜びのコメントを寄せた。

『マッチング TRUE LOVE』は、前作から遥かにスケールアップし、観客を“恋リア地獄”へと連れていく完全新展開のラブサバイバル・スリラー。今後の新情報にも注目だ。

■土屋太、佐久間大介、内田英治 コメント

■作品情報

『マッチング TRUE LOVE』

2026年全国公開

土屋太鳳 佐久間大介（Snow Man）

原作・脚本・監督：内田英治

共同脚本：木江恭

製作：『マッチングTL』製作委員会 製作幹事・配給：KADOKAWA

制作プロダクション：角川大映スタジオ 制作協力：LOND BELL

(C)2026『マッチングTL』製作委員会

