　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比300円安の5万290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては291.94円安。出来高は9143枚だった。

　TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比11.81ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50290　　　　　-300　　　　9143
日経225mini 　　　　　　 50315　　　　　-280　　　132363
TOPIX先物 　　　　　　　3372.5　　　　　 -12　　　　9057
JPX日経400先物　　　　　 30445　　　　　-110　　　　 873
グロース指数先物　　　　　 663　　　　　　-2　　　　 447
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース