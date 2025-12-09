ディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」が、5日の日本公開から3日間で興行収入18億9106万円、動員131万3347万人を記録した。週末興行収入と動員数ランキングともに1位を達成した。

「ズートピア2」は、2016年に公開された作品の続編。前作は週末オープニング（土・日）で興行収入4億4000万円を記録、今作はオープニング3日間（金〜日）で18億9000万円を計上し、オープニング成績対比で脅威の429％以上となった。またディズニー・アニメーション作品の金字塔、「アナと雪の女王」「トイ・ストーリー4」などを抜いて、実写も含めたこれまでに公開された洋画オープニング（先行上映などを除く）史上歴代2位という驚異的なオープニングを記録。今後冬休みや年末の連休も控えており、ディズニー・アニメーションとしては「アナと雪の女王2」以来の大台である興行収入100億円突破は確実視されている。

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園・ズートピアが舞台の物語。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ウサギのジュディとキツネのニックはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく。

日本に先駆け一足先に劇場公開を迎えた全米を含む世界各国では、初週末5日間の興行収入が約5億5600万ドル、日本円で約866億2480万円を突破し、全世界でこれまでに公開されたアニメーション映画史上1番のオープニングとなる記録を樹立した。