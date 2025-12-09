オリオールズの菅野智之投手がメジャー1年目を振り返り、自身のプレーへの誇りと苦悩を明かしました。

今季35歳でメジャーに挑戦し、オリオールズに入団した菅野投手。開幕ローテーション入りを果たすと、10勝10敗、防御率4.64の成績でいきなり2桁勝利をあげました。

激動の1年を振り返り、菅野投手は「大変なこともたくさんありましたけど、楽しかった印象が一番強い」と話します。「日本にいたときは何も言わなくても（球団が）色々とやってくれた。でもアメリカに行ったらルーキーですし、何が起きても受け入れようという姿勢でいったので」と語り、「すべてのことが新鮮で楽しかった」と明かしました。

また、改めて「メジャーは実力社会」とした上で、チーム2位の10勝をあげた菅野投手。それでも「全ての面でもっと改善できた」と向上心を見せます。

さらに「数字に関しては30試合先発できたことは一つ先発ピッチャーとして誇れるところ」と菅野投手。試合数は違いますが、日本時代の28試合を上回るキャリアハイを達成したことを成果としてあげました。

一方、メジャーでの一番の苦労について「キャッチャーとのコミュニケーション」とのこと。昨季、巨人では全試合で小林誠司選手とバッテリーを組み、安定した投球をみせていましたが、メジャーでは正捕手のラッチマン選手が怪我で離脱のため、最多となる7人のキャッチャーとプレー。登板ごとに異なるキャッチャーとバッテリーを組むこととなりました。

菅野投手は、「難しい。どういう球種を使って抑えるか。キャッチャーと長くキャンプから関係性を成熟させていき、シーズン中もやっていくことがベスト」とし、苦労を明かします。それでも「来年以降はもう少し改善できる自信はある」と、10月で36歳となった右腕は来季へ力を込めました。

（12月7日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集）