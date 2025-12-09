お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）に出演し、拘置所の刑務官を演じる。逃走や暴動が起きると真っ先に現場に駆けつける警備隊長役。「タイトルの中に衝撃の予告がすでに入ってはいますが（演じる）熊沢としても高岸としてもまだ諦めていません！」と脱獄の絶対阻止を誓った。

「守護神として警備隊員を現場指揮する正義感と責任感の強さ、己と組織を信じる精神力のタフさ、腕っぷしの強さなどさまざまな部分でのパワフルな姿をぜひ目に焼き付けていただきたいです！」と熱くアピールした。

今作は拘置所を舞台に、主演の篠原涼子演じる刑務官が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まる物語。主人公の同僚たちは価値観も千差万別で、ひたむきに職務と向き合う者もいれば、目の奥に何かを隠したまま任務を果たす者もいる。殺人犯が移送されてきたことで拘置所の均衡が崩れ始める中、主人公の敵か味方が分からない同僚たちが物語により緊張感をもたらしていく。

俳優の小関裕太と宇梶剛士も刑務官役として出演。小関は他の刑務所から異動してきたばかりの真面目な性格でやる気に満ちている主任、宇梶は従う者は擁護するが、歯向かう者には容赦なく制裁を加える処遇部長を演じる。

小関は「他の刑務所から今回のドラマの舞台となる拘置所に移ってきたばかりの人物なので、1話は（演じる）海老原の目線から登場人物たちを知っていただけると思います」と呼びかけた。宇梶は「拘置所は非日常の中の非日常ですね。壁や鉄格子の冷たさも表現できればと意識して臨んでいます」とコメント。演じる人物像については「野望に心を支配されて、笑うことのない権力側の人間です。見てくださる皆さまがとことん嫌ってくだされば本望です」と意気込んだ。

他にも柏木悠（超特急）、新納慎也、中島ひろ子、星乃夢奈、ベンガルが刑務官として出演することが決定。主人公と殺人犯を取り巻く刑務官たちの動きからも目が離せない。