ゆっくり抽出、じんわり温まる。冬に映える【ハリオ】の耐熱ガラスポットはAmazonで絶賛販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
湯気まで美しい…冬のくつろぎティータイムはいかが？【ハリオ】の耐熱ガラスポットはAmazonで絶賛販売中！
大きい茶こしのティーポット。耐熱ガラス製の急須なのでお茶の色合いが目で愉しめる。お茶の葉が広がりやすい大きな茶こし付き。フタのツマミは持ちやすい丸形状で、茶漉しを外せば電子レンジＯＫ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
紅茶にフルーツティーを入れてアレンジティーも。
紅茶や日本茶はもちろん、紅茶にフルーツティーを入れたアレンジティーも愉しめる。
→【アイテム詳細を見る】
茶葉が広がりやすく、かつ少量のお湯でも抽出しやすいような大きな茶こし。
湯気まで美しい…冬のくつろぎティータイムはいかが？【ハリオ】の耐熱ガラスポットはAmazonで絶賛販売中！
大きい茶こしのティーポット。耐熱ガラス製の急須なのでお茶の色合いが目で愉しめる。お茶の葉が広がりやすい大きな茶こし付き。フタのツマミは持ちやすい丸形状で、茶漉しを外せば電子レンジＯＫ。
→【アイテム詳細を見る】
紅茶にフルーツティーを入れてアレンジティーも。
紅茶や日本茶はもちろん、紅茶にフルーツティーを入れたアレンジティーも愉しめる。
→【アイテム詳細を見る】
茶葉が広がりやすく、かつ少量のお湯でも抽出しやすいような大きな茶こし。