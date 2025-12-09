侍ジャパン前監督で日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）による連載「自然からのたより」は、今年も北海道にやってきた白鳥たちが持つ本能について。例年この時季になると、日本へ渡ってくる白鳥を各地で見ることができる。シベリアなどから飛来してくる数千キロの長い旅を支えるのは渡り鳥たちが持つ本能。そのたくましい姿は、人々に本能の凄さと大切さを教えてくれる。

秋から冬へ。季節の移り変わりを告げるように、今年も白鳥たちがやってきた。自宅のある北海道栗山町から北広島市のエスコンフィールドへと向かう途中、稲刈りの終わった田んぼで餌をついばむ姿が目に留まった。

日本ハムの監督時代は、特に開幕前の3月に白鳥たちをよく見に行った。シベリアなどへ帰る前の時季。栗山町の田んぼが、まるで雪で覆われたように白く染まる。「たくさんの白星」を見て力をもらった。そんなことを思い出しながら、改めて「渡り鳥の本能って凄いな」と感じた。

シベリアなどの繁殖地から数千キロを飛んできて、越冬する。毎年同じ時季に、同じ場所へ。誰に教えられたわけでもない帰巣本能だ。そして長距離の飛行はV字編隊を組む。先頭の鳥が生む上昇気流を後続が利用しエネルギーを節約。空気抵抗で疲労する先頭は定期的に交代し、群れ全体の負担を軽くするから長く飛べる。そんな飛行方法も本能であり「渡り」の凄さには感心させられるばかりだ。

人の性は善なり

これは儒教思想家の孟子の言葉だ。「人は生まれつき善である」という性善説で、人は生まれながらにして「四端（したん）」を持つと説いている。「四端」とは「惻隠（そくいん＝あわれみ、思いやる心）」「羞悪（悪を憎み、恥じる心）」「辞譲（譲り、へりくだる心）」「是非（物事の善悪を判断する心）」のこと。誰もが持っているもので、本能と言ってもいいかもしれない。ただ、人は平常心でないとき、大切な「四端」が心から消えてしまう。急いでイライラして道を譲らず、前の車が「遅い」と腹を立てる。こういう心理状況では何をやってもうまくいかない。野球の現場でもそうだ。心に余裕があると力が出る。だから常に平常心でいようと思った。

白鳥たちを車の中から見ていると、対向車が徐行していた。何かと思ったら、一羽の白鳥が車道に出て、道路脇の除雪板に阻まれて田んぼに戻れないでいた。それを避けて、傷つけないように徐行していたのだ。誰もが持つ、慈しみ、思いやりの心がそこにある。白鳥たちに、人が忘れてはいけないものを教えられた瞬間だった。

▽渡り鳥 季節によって繁殖地と越冬地の間を毎年定期的に移動している鳥。冬鳥は秋に日本へ飛来して冬を過ごし、春に北方へ帰る鳥で、代表的なのはマガモ、白鳥、ガンなどがいる。長距離を正確に飛行できるのは、地球の磁場を感じる能力があるとされ、昼間は太陽、夜は星から位置情報を得ている。白鳥はこうした帰巣本能が優れており、同時に親鳥と一緒に渡りを経験することで移動経路や飛来地を学習し、毎年同じ場所へやってくる。

▽孟子 中国戦国時代の儒教思想家。史記によると孔子の孫・子思の門人から学んだとされ、朱子学でも重要な人物とされる。このことから儒教は別名「孔孟の教え」ともいわれる。「人の本質は善である」とする性善説を唱え、人は誰もが生まれながらに「四端」の心を持つと説いた。人は学んで努力し、この「四端」を伸ばし育てていけば、誰でも聖人（理想的な人間）になれると説いている。