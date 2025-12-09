「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、デビュー２連勝中の良血馬アランカールは今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。

色濃く受け継いだ名牝の血を大舞台で開花させる。新馬戦−野路菊Ｓを連勝中のアランカールが、無敗の３連勝で２歳女王の座に駆け上がる。

祖母シンハリーズは米Ｇ１デルマーオークス覇者。母シンハライトは１６年の桜花賞２着でオークス馬という華麗な牝系。初戦は持ったまま大楽勝を飾ると、野路菊Ｓでは母譲りの切れ味で素質馬をなで切りにした。

発馬で後手に回って最後方からの運びも、道中で徐々に差を詰めると、４角の手応えは他馬とは桁違い。直線残り１Ｆで左ムチを入れてからはさらにギアを上げ、鋭く回転の利いたフットワークで３馬身半突き抜けた。北村友も「すごくいい反応で、強い勝ち方をしてくれた」とほれぼれした瞬発力は、次位に１秒２差をつける上がり３Ｆ３３秒３。今回と同じ舞台、０５年以来２０年ぶりに阪神芝８Ｆ戦で行われた出世レースを快勝した。

１週前には北村友を背に栗東ＣＷで３頭併せ。アルジェンテーラ（２歳新馬）、ディーンズリスター（６歳１勝クラス）の後ろからスタートを切ると、折り合い十分に直線は内に切り替えて一気に加速。ラスト１Ｆ１１秒０（６Ｆ８５秒１）とすごみを増した切れ味で最先着した。鞍上は「休み明けを感じさせない動き。しまいは、この馬らしくいいスピードでした」と手綱越しの感触を、うれしそうに伝えた。

ここまで口向きには難しいところを見せていたが、北村友は「特段悪くなったところはないし、順調です。精神的には少しゆとりも出てきた」と成長を感じ取る。斉藤崇師も「加速してからのスピードはやはりめちゃくちゃいい。能力は引けを取らない」と大舞台での好走を確信する。今年はメンバーに重賞馬が不在。女王の血を引くこの馬がスポットライトを独占する。