パナソニックホールディングス（HD）は8日、社会人野球日本選手権で2度の優勝経験がある野球部を2026年シーズン限りで休部にすると発表した。

野球部OBで監督も務めた奥代恭一氏（66＝現ショウワコーポレーション監督）は無念の胸中を明かした。

「OBからの連絡で知ったのですが、悲しいのひと言です。大きなリストラがあると聞いていたので、仕方ない部分もありますが残念です」

奥代氏は関大第一高から関大を経て、1982年に松下電器へ入社。コーチ時代に入社してきた後輩が、現GM兼監督の中本浩氏（59）だった。

「パナソニック復活のためには中本しかいない、と思って応援していました」

2014年から2年間は監督として指揮。退任後は野球界から距離を置いていたが、旧知の仲であるショウワコーポレーションの米村理GMから誘いを受け、11月に就任していた。

指揮官は自軍の目標も都市対抗優勝であることを前置きした上で「いちるの望みとして中本には都市対抗を優勝してもらいたいし、休部を食い止めてほしい」。複雑な胸中を明かし、好結果を残すことでパナソニックHDの方針が変わることを期待した。