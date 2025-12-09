「香港国際競走」（１４日、シャティン）

今週末は香港で４つのＧ１が開催され、日本馬８頭が参戦する。そのうち３頭に騎乗するのが、現在ＪＲＡリーディングトップを快走するクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝だ。この秋は、秋華賞、菊花賞、天皇賞・秋で３週連続Ｇ１制覇を達成し、大舞台でも大活躍。香港マイルに挑む２冠牝馬エンブロイダリーなど精鋭３頭で、異国の地でも“ルメール無双”を見せつける。

日の丸を背負い、香港国際競走に挑むルメール。ＪＲＡ重賞通算１７０勝を挙げるリーディングジョッキーが、３頭の騎乗馬とともにビッグタイトルを狙う。

最も勢いがあるのは、香港マイルに挑戦する２冠牝馬エンブロイダリーだ。秋華賞も見事な手綱さばきでＶを決め、「２冠馬ですし、能力があります。前走もいい競馬ができたし、馬に落ち着きが出てきた」と成長ぶりに目を細める。「まだ３歳だから大きな挑戦ですけど。マイルは桜花賞を勝っているし、いいと思うね。直線が長い香港も合う」とコース適性にも期待を込めた。

香港Ｃはローシャムパークで参戦。函館記念、オールカマーなどコンビで４勝を挙げ、今回はノドの手術明け２戦目となる。「ブリーダーズＣ（ターフ）は良かったけど、オーストラリアは良くなかった。ノドがね…。二千はぴったりだけど、相手が強そう」と、４連覇に挑む最強馬ロマンチックウォリアーに敬意を表する。

香港ヴァーズのアーバンシックも菊花賞Ｖなどコンビ相性は抜群。「二四はちょうどいい距離。ぴったりです。前走の天皇賞（秋）でいい競馬をしたからね。宝塚記念は馬場ではなく、コンディションがあまり良くなかった。秋からコンディションが良くなってきたんだと思う。菊花賞が強かったし、香港でもいい競馬を期待しています」と力強い。

１０日にはハッピーバレー競馬場で行われる国際招待競走『２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ』に日本代表として出場。１８年以来、７年ぶりの参戦に「チョー久しぶりですね。面白い。今年のジョッキーラインアップはすごい。ナイターで、周りはビルが建っていて、他とは雰囲気が違う。こういうイベントに呼んでもらって、すごくうれしい」と声を弾ませる。０９年には３人で同点優勝を飾っており、今年は表彰台のてっぺんを目指しての参戦。週中も週末も香港でルメール旋風を巻き起こす。