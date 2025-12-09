ソフトバンクのドラフト3位・鈴木豪太投手（大商大）が、セットアッパーとして球団記録を塗り替えるフル回転を誓った。

「タフさはみんなが持っているものではないので。そこは自分のアピールポイントだと思ってます」

今春5月の関西六大学野球リーグ戦では2日連続完投勝利でチームの7季連続優勝に貢献した。「投げ過ぎなぐらいじゃないと落ち着かないので」と話すほどの“鉄腕”が武器のサイドハンドだ。目指すタイトルは最優秀中継ぎ投手。さらに「72試合、超えてみたいですね」と、2017年に岩崎翔（現オリックス）がマークしたシーズン登板試合数の球団記録にも挑戦したいと意気込んだ。

もちろん、ケガ防止にはこれまで以上に取り組むつもりだ。「これからは専門的にいろいろなことも教えてもらえる。日本一の環境でどれだけ成長できるのか楽しみです」。球団の最新機器も使用しながら、あらゆる面で自らを高めていくつもりだ。

週4〜6回はサウナに通う“サウナー”でもある。「じっくりと考えられて、結構ひらめくこともある」。しっかりと気持ちを整えて、チームの強力救援陣に加わっていく。 （木下 大一）