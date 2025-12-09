パナソニックホールディングス（HD）は8日、社会人野球のパナソニック野球部を、2026年シーズン限りで休部すると発表した。グループの経営改革と、近年のチーム成績不振が主な理由。都市対抗57度、日本選手権43度の出場を誇り、元阪急・福本豊氏ら数多くのプロ野球選手も輩出した名門が、電撃休部を強いられた。

あまりにも電撃的な形で、名門の休部が決まった。選手らに伝えられたのは、この日午後。わずか数時間後の同3時30分ごろに、広報リリースされた。グループ経営改革の一環であることに加え、広報資料には「結果を出せておらず」とも書き加えられた。今年は都市対抗1回戦敗退、日本選手権は予選敗退。休部の意見をはね返せるだけの成績を、近年は残せていなかった。

パナHDは今年2月にグループ経営改革として「構造的・本質的課題を解決するために26年度までに1500億円以上の収益改善効果を目指す」と発表。その一環として国内外で約1万人の人員削減を進めるほか、住宅設備子会社の株式売却なども公表しており、経営健全化の波に野球部ものみこまれた形だ。

パナソニックの子会社として22年4月に設立された「パナソニックスポーツ」が、野球部とともにJ1G大阪など計5競技を運営。サッカーに続きバレーボール部とラグビー部もプロチーム化され、社内における企業スポーツの在り方は変化していた。野球部OBで松下電器時代に監督を務め、社業専念後は同社専務も務めた鍛治舎巧氏（前県岐阜商監督）は本紙の取材に「プロ化できない野球部は会社の中での位置付けが難しくなっていた」と明かし、「社会人野球には社会貢献という意味合いもある。成績不振が理由に挙がることは残念ではあるが、（活動再開した）日産の例もある。頑張ってやり切ってほしい」とエールを送った。

日本選手権2度の優勝を誇り、阪急で活躍した福本豊氏、山口高志氏、加藤秀司氏ら、プロ野球に多くのレジェンド選手を輩出してきた名門。22年からは元阪神・鳥谷敬氏がコーチに就任し、26年度も新人の入社が内定しているなど今後に向けて動き続けていた。

来年の日本選手権を最後に休部となる。野球部員は27年以降も社員として雇用継続を予定。ただし選手の野球継続の意思などを確認する必要があり、担当者は「これから選手とコミュニケーションを取っていきたい」と答えた。 （河合 洋介）

≪OB加藤秀司氏は“最後”の奮起に期待≫

○…11月にショウワコーポレーション（岡山県美作市）の打撃コーチに就任した、パナソニックOBの加藤秀司氏（77＝元阪急など）も、古巣の休部発表を残念がった。「大阪で昔からあるチームの中で、パナソニックが欠けるのは寂しいねえ」。PL学園から入社2年目に富士鉄広畑（現日本製鉄瀬戸内）の補強選手として都市対抗優勝を経験したが、チームとしての最高成績は準優勝。「一度も優勝できなかったのは悔いが残る。まあ、最後に優勝するかも分からんよ」。阪急などで通算2055安打のレジェンドは“ラストイヤー”に臨むナインの奮起を期待した。