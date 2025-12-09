ソフトバンクは8日、福岡市内で育成を含む12選手の新入団発表を行った。ドミニカ共和国出身で育成7位で指名されたのエミール・セラーノ・プレンサ外野手（18）＝幸福の科学学園＝は日本球界を代表するホームランバッターになると力強く宣言。父は投手として中日などで活躍したドミンゴ・グスマン氏（50）。父譲りの身体能力の高さを生かし、150メートルを超える特大アーチを描くと力強く語った。

とにかくスケールがでっかい。ドミニカ共和国出身のエミールは入団会見で「日本で一番のホームランバッターになりたい」と日本語で意気込みを語った。夢に描いているのは150メートルを超える特大アーチだ。「152メートルぐらいは飛ばしたい」と腕まくりした。

父は中日などで活躍し、NPB通算30勝を挙げたドミンゴ・グスマン氏。身体能力の高さは親譲りだ。握力は右手が85キロ、左手は89キロ。逆立ちをこなす器用さもある。高校通算22本塁打で試合で134メートル弾を放ったことがあり、150メートル超えの一発も決して夢じゃない。

異国でのハンデを乗り越えてきた。母国から来日したのは高校2年の時。事前に日本語の勉強はしていたが、最初は会話で翻訳機が必要だった。「日本のことは何も分からない状態で練習をした。サインをなかなか覚えられなくて、試合でコミュニケーションを取れなかった」。ホームシックになった時もあり「（帰国したい思いが）めっちゃいっぱいだった」と振り返る。ただ、日本のことが嫌になったことは一度もなかった。今は父が活躍した“第二の故郷”で成功したいという思いが強い。

野球を始めたのは13歳からと遅かった。周りから強制されたことはなく「自分で決めました」と堂々と話した。理由は「家族のため」。父はドラフト指名を喜んでくれたといい、「これから頑張ってと言われました。お父さんはプロ野球の経験をどんどん教えてくれると思います」と目を輝かせて話した。「（ピッチャーに）絶対に負けない」という父から授かった言葉を胸にプロの世界で勝負する。

野球のキャリアはまだ5年ほどで伸びしろはたっぷりだ。世界のホームラン王、王貞治球団会長について質問されると「まだ（よく分からない）」と答えに困ってしまった新世代のロマン砲。父から受け継いだ野球への情熱を胸に、12球団で最も競争が激しいソフトバンクで新たな一歩を踏み出す。 （昼間 里紗）

◇エミール・セラーノ・プレンサ 2007年（平19）11月7日生まれ、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の18歳。13歳で野球を始め、23年に来日して幸福の科学学園に入学。高校通算22本塁打で規格外のパワーを誇り、日本語も流ちょうに話す。父は中日などで活躍したNPB通算30勝のドミンゴ・グスマン氏。1メートル90、111キロ。右投げ右打ち。

≪小久保監督“野球ノートつけろ”≫

H…小久保監督が野球ノートをつけることを勧めた。新入団会見で「野球ノートをつけている人は手を上げてください」とサプライズ質問。3人の挙手を確認すると「成長するには必須です。教えてもらったことを自分の感覚にしていくには記憶だけでは無理です。まず野球ノートを作るということを今日のスタートにしてください」と求めた。