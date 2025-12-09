「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

以前、書いたコラムネタとカブりつつもう一度、紹介させてもらう。あれは北へ旅立つシンリョクカを見送りに竹内厩舎へ出向いた時のこと（ＹｏｕＴｕｂｅ デイリー競馬 馬サブローでぜひご視聴ください）。担当の美濃厩務員とは初対面だったので、興味本位にこれまでの経歴をうかがうと「以前、父と一緒に矢野照正厩舎に勤めていてね。父はシャコーグレイド、僕はテンジンショウグンを担当していたんだ」と聞いてビックリ。世代ドストライクの私は思わず胸が熱くなった。

シャコーグレイドのハイライトは９１年皐月賞。トウカイテイオーが断然人気のなか、１６番人気の同馬が２着に力走。シンボリルドルフＶＳミスターシービーの“２世対決”は大きな話題となった。そしてテンジンショウグンと言えば、何と言っても９８年日経賞。１２頭立て１２番人気での勝利は、馬番連勝式＆枠番連勝式で中央競馬の重賞史上最高の払戻金額を記録した。

この両馬はきょうだいで、母名はシユアンス。母系をたどれば、小岩井農場の基礎輸入牝馬プロポンチスまでさかのぼり、この奥深さのある血が阪神ＪＦに登録しているノアールビーナスへと受け継がれている。同馬の全兄は２２年ＮＨＫマイルＣで最低１８番人気ながらも３着に激走したあのカワキタレブリー。抽選を突破した先には、大波乱が待っているかも！？