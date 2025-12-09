元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。緊急入院の理由は人身事故だったと明かした。

ゆたぼんは6日夕「【悲報】入院する事になりました」と書き出した。病院のベッドの上で右腕に点滴をし、左右の手付近に包帯のようなものを巻いて、左腕を額に置いたような姿勢で寝ている近影もアップ。「SNSしばらく休みます。また詳しく報告します」とつづっていた。

ゆたぼんは8日夜、「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、自身のYouTubeで詳細を語った。

病室のベッド上で6日の朝、ボクシングジムにバイクで行って帰る途中に事故に遭ったと明かした。「走行中、センターラインを越えて（車が）突っ込んできたんですよね。避ける暇もなくボンと衝突して、人身事故に遭いました」と切り出した。

そして「3秒間ぐらい意識を失って、すぐに意識取り戻して、頭がフラフラしている状態です。でも警察と救急車に連絡しました」と説明。法定速度は守っていたといい、相手側は車から降りてこず、謝罪もなかったという。

転倒時に左肘や膝、腰などを負傷し「全身が痛い状況」。愛車は廃車の可能性もあるという。