「香港国際競走」（１４日、シャティン）

リスグラシューなどが活躍し、海外Ｇ１年間８勝という金字塔を打ち立てた１９年。あれでわれわれ競馬ファンは“世界で勝つこと”に慣れてしまったのかもしれない。その思いをあざ笑うかのように、昨年はまさかの「０勝」。６年ぶりの未勝利という事実は重かった。凱旋門賞の壁はともかく、得意としていたドバイや香港でも結果を出せず、テレビ越しにため息をついていたのを思い出す。

だが、２５年はＶ字回復の年となった。反撃ののろしは２月、サウジの地で上がった。シンエンペラーがネオムターフＣ（Ｇ２）を、アスコリピチェーノが１３５１ターフスプリント（Ｇ２）を制して弾みをつけると、サウジＣでフォーエバーヤングが香港の英雄ロマンチックウォリアーとの名勝負を制した。

春にはタスティエーラが香港のクイーンエリザベス２世Ｃを制して復権。悲願の凱旋門賞こそ来年以降に持ち越しとなったが、秋には今年最大のハイライトがやってきた。ＢＣクラシックだ。再びフォーエバーヤングが、今度は砂の本場アメリカで快挙達成。サウジと米国を完全制圧し、世界最強ダート馬の称号を手にした。

２５年はここまで日本馬の海外Ｇ１「５勝」。その一方で、名牝リバティアイランドの悲劇もあった。そんな激動の一年を締めくくるのが、今週末の香港国際競走だ。春にタスティエーラが勝っているとはいえ、メンバーがそろう暮れの香港は難しい。事実、暮れの香港国際競走に限れば２２年のウインマリリン（香港ヴァーズ）以降、日本馬の勝利は途絶えている。ここ２年は地元馬や欧州勢の後塵（こうじん）を拝し続けてきた。

だからこそ、きっちりと勝ち切りたい。日本馬によるＢＣクラシックＶという歴史的快挙を成し遂げた年だ。最後にミソをつけるわけにはいかない。

立ちはだかるライバルは強力だ。香港スプリントには今年７戦７勝、目下１５連勝中と手がつけられない世界最強スプリンター・カーインライジング（ブックメーカーで単勝１・０８倍）がいる。香港Ｃでは、サウジ＆ドバイでの借りを返そうと日本馬打倒に燃えるロマンチックウォリアー（ブックメーカーで単勝１・２倍）が待ち受ける。香港ヴァーズには凱旋門賞４着馬で、１７年ぶりの連覇を狙う英国馬ジアヴェロットや、凱旋門賞３着の仏国馬ソジーといった欧州の強豪がエントリーしている。

「０勝」からはい上がり、世界を席巻したこの一年。相手は最強レベルだが、最後も香港で“日本馬強し”をとどろかせ、最高の形でフィナーレを飾ってほしい。（デイリースポーツ・刀根善郎）