こっちのけんと、『ズートピア２』日本限定キャラクター・ケント田貫（たぬき）役で出演「ほぼ自分自身」
動物たちが人間のように暮らす夢の都市を舞台にしたディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』（公開中）に、日本版だけのオリジナルキャラクターが登場していることが明らかになった。ズートピアのニュースを伝えるたぬきのアナウンサー・ケント田貫（たぬき）で、アーティストのこっちのけんとが担当している。
【動画】ズートピア２」日本版本予告
物語は、憧れの警察官として再びバディを組むことになった、頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋ながら根は優しいキツネのニックが、100年ぶりに街に現れたヘビをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”へと迫っていく。
日本オリジナルキャラクターのケント田貫は、スーツ姿でニュースを読み上げる一方、頭には葉っぱを乗せた愛らしいビジュアルのたぬきのアナウンサー。名前は、こっちのけんとの名前からインスパイアされて付けられたという。こっちのけんとは「『ズートピア』が大好きで、『ズートピア２』があると聞いて妻と一緒に観に行こうと思っていたところに、このお話をいただいたので本当にうれしかった」と喜びを語り、「本当に光栄でした。僕も自分を動物に例えるとたぬきだなとずっと思っていたので（笑）。まさかこういうかたちで奇跡が起こるもんだな」と、役との不思議な縁を明かしている。
さらに「キャラクターというよりはほぼ自分自身という感覚があるので、こっちのけんととして1回観てもらって、またケント田貫としても観てもらうような、2度味を楽しんでいただければないいなと思います！」と、作品の“二度おいしい”楽しみ方をアピールした。
また、エド・シーランらが作詞・作曲し、シャキーラが歌う本作の劇中歌「Zoo」について「気が付いたら、自分も仲間に入ろうと思っちゃうような、優しくも力強い楽曲だと思うので、カラオケでも歌いたいと思います」と、アーティストならではの視点で魅力を語った。
最後に、「映画がめちゃくちゃ面白いので、映画を楽しんでいただけたら僕は一番です。ついでに、僕の演じるケント田貫のかわいらしさにハマっていただけたら幸いです！」と、日本で大ヒットスタートを切った本作への思いを語っている。
【動画】ズートピア２」日本版本予告
物語は、憧れの警察官として再びバディを組むことになった、頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋ながら根は優しいキツネのニックが、100年ぶりに街に現れたヘビをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”へと迫っていく。
さらに「キャラクターというよりはほぼ自分自身という感覚があるので、こっちのけんととして1回観てもらって、またケント田貫としても観てもらうような、2度味を楽しんでいただければないいなと思います！」と、作品の“二度おいしい”楽しみ方をアピールした。
また、エド・シーランらが作詞・作曲し、シャキーラが歌う本作の劇中歌「Zoo」について「気が付いたら、自分も仲間に入ろうと思っちゃうような、優しくも力強い楽曲だと思うので、カラオケでも歌いたいと思います」と、アーティストならではの視点で魅力を語った。
最後に、「映画がめちゃくちゃ面白いので、映画を楽しんでいただけたら僕は一番です。ついでに、僕の演じるケント田貫のかわいらしさにハマっていただけたら幸いです！」と、日本で大ヒットスタートを切った本作への思いを語っている。