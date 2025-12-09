筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第23回は沖縄県出身の選手たちの「沖縄のおすすめ店」

◇盛島稜大捕手＝玉屋（豊見城市）の三枚肉そば

濃い目のスープがお気に入り。出合いは2年ほど前。「最初に食べた時においしすぎて…」とニコッと笑った。豚足料理「てびち」もプルプルで絶品。＜ちなみに＞タコライス店「キングタコス」も渋くておすすめ。

◇津嘉山憲志郎投手＝PUB LOUNGE EMERALD（北中城村）のステーキ

実家が近いこの店の一番のポイントは、景色の良さ。「外は崖が見えて、自然って感じ」。店内は洋風でバーもあり、おしゃれな空間。津嘉山の“いつもの”はリブステーキ450グラム。＜ちなみに＞ソースは使わず塩で食べる。

◇木下勇人外野手＝そばやーきらばる（南城市）の牛肉もやしそば

少し硬めの麺とコショウのピリ辛感がおいしい。小学生の頃から通っており、帰省のたびに食べている。「他の沖縄そばより量が多い」と食べ応えも満点。＜ちなみに＞泡盛に唐辛子を漬けた調味料「コーレーグス」を2周分ほどたっぷり入れるのがおすすめ。