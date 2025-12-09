【阪神ＪＦ】アランカール 無敗の２歳女王へ 減点１は３頭 デビュー２連勝中の良血にＶの期待
「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）
２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、データ班が推奨するのはデビュー２連勝中の良血馬アランカールだ。今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。
▼傾向（過去１０年）
２歳女王決定戦。優勝馬にはＧ１・７勝のウオッカを筆頭に、同６勝ブエナビスタ、３冠牝馬アパパネ＆リバティアイランドなど名牝がズラリ。
▼人気
１番人気〈５・０・０・５〉
２番人気〈１・３・１・５〉
３番人気〈２・１・３・４〉
４番人気〈１・０・３・６〉
５番人気〈１・１・０・８〉
１番人気は勝つか惨敗かの両極端。
▼所属
栗 東〈６・４・６・１０６〉
美 浦〈４・６・４・４１〉
勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬が優勢。
▼ステップ
アルテミス〈５・２・２・２１〉
ファンタジ〈２・０・２・３０〉
札幌２歳Ｓ〈１・０・１・２〉
新潟２歳Ｓ〈１・０・０・５〉
ＯＰ競走〈１・１・１・１１〉
１勝クラス〈０・５・１・４７〉
新馬戦〈０・１・０・１０〉
未勝利戦〈０・０・０・８〉
勝ち馬９頭が芝重賞から参戦。また、同８頭が中６週以内だった。
▼前走着順
１ 着〈７・８・４・７４〉
２ 着〈３・０・４・２６〉
３ 着〈０・１・１・８〉
勝ち馬全頭が連対を確保していた。
▼前走人気
１番人気〈５・４・４・２９〉
２番人気〈２・０・３・１９〉
３番人気〈０・３・０・１７〉
４番人気〈０・２・１・２５〉
５番人気〈０・１・１・１８〉
勝ち馬７頭が２番人気以内に支持されていた。
▼キャリア＆実績
１ 戦〈０・１・０・１０〉
２ 戦〈６・４・３・４０〉
３ 戦〈４・４・６・５１〉
４ 戦〈０・１・１・２９〉
５戦〜〈０・０・０・１８〉
勝ち馬全頭がキャリア２、３戦。同８頭が２勝以上をマークし、同９頭が連対を外したことがなかった。
▼距離実績
勝ち馬９頭が芝１６００メートル以上で勝ち鞍があった。
▼決め手
逃 げ〈１・０・０・９〉
先 行〈３・１・１・３６〉
差 し〈５・７・８・５０〉
追 込〈１・２・１・５３〉
勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１は３頭だが、前走１勝クラス組が未勝利なだけに、当欄では前走オープン勝ち馬のアランカールを推奨する。３連勝での戴冠なるか。（記録室）