「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、データ班が推奨するのはデビュー２連勝中の良血馬アランカールだ。今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。

▼傾向（過去１０年）

２歳女王決定戦。優勝馬にはＧ１・７勝のウオッカを筆頭に、同６勝ブエナビスタ、３冠牝馬アパパネ＆リバティアイランドなど名牝がズラリ。

▼人気

１番人気〈５・０・０・５〉

２番人気〈１・３・１・５〉

３番人気〈２・１・３・４〉

４番人気〈１・０・３・６〉

５番人気〈１・１・０・８〉

１番人気は勝つか惨敗かの両極端。

▼所属

栗 東〈６・４・６・１０６〉

美 浦〈４・６・４・４１〉

勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬が優勢。

▼ステップ

アルテミス〈５・２・２・２１〉

ファンタジ〈２・０・２・３０〉

札幌２歳Ｓ〈１・０・１・２〉

新潟２歳Ｓ〈１・０・０・５〉

ＯＰ競走〈１・１・１・１１〉

１勝クラス〈０・５・１・４７〉

新馬戦〈０・１・０・１０〉

未勝利戦〈０・０・０・８〉

勝ち馬９頭が芝重賞から参戦。また、同８頭が中６週以内だった。

▼前走着順

１ 着〈７・８・４・７４〉

２ 着〈３・０・４・２６〉

３ 着〈０・１・１・８〉

勝ち馬全頭が連対を確保していた。

▼前走人気

１番人気〈５・４・４・２９〉

２番人気〈２・０・３・１９〉

３番人気〈０・３・０・１７〉

４番人気〈０・２・１・２５〉

５番人気〈０・１・１・１８〉

勝ち馬７頭が２番人気以内に支持されていた。

▼キャリア＆実績

１ 戦〈０・１・０・１０〉

２ 戦〈６・４・３・４０〉

３ 戦〈４・４・６・５１〉

４ 戦〈０・１・１・２９〉

５戦〜〈０・０・０・１８〉

勝ち馬全頭がキャリア２、３戦。同８頭が２勝以上をマークし、同９頭が連対を外したことがなかった。

▼距離実績

勝ち馬９頭が芝１６００メートル以上で勝ち鞍があった。

▼決め手

逃 げ〈１・０・０・９〉

先 行〈３・１・１・３６〉

差 し〈５・７・８・５０〉

追 込〈１・２・１・５３〉

勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１は３頭だが、前走１勝クラス組が未勝利なだけに、当欄では前走オープン勝ち馬のアランカールを推奨する。３連勝での戴冠なるか。（記録室）