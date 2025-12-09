　データ班がイチ押しするアランカール

　「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

　２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、データ班が推奨するのはデビュー２連勝中の良血馬アランカールだ。今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。

　▼傾向（過去１０年）

　２歳女王決定戦。優勝馬にはＧ１・７勝のウオッカを筆頭に、同６勝ブエナビスタ、３冠牝馬アパパネ＆リバティアイランドなど名牝がズラリ。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈５・０・０・５〉

　２番人気〈１・３・１・５〉

　３番人気〈２・１・３・４〉

　４番人気〈１・０・３・６〉

　５番人気〈１・１・０・８〉

　１番人気は勝つか惨敗かの両極端。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈６・４・６・１０６〉

　　美　浦〈４・６・４・４１〉

　勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬が優勢。

　▼ステップ　　　　　

アルテミス〈５・２・２・２１〉

ファンタジ〈２・０・２・３０〉

札幌２歳Ｓ〈１・０・１・２〉

新潟２歳Ｓ〈１・０・０・５〉

　ＯＰ競走〈１・１・１・１１〉

１勝クラス〈０・５・１・４７〉

　　新馬戦〈０・１・０・１０〉

　未勝利戦〈０・０・０・８〉

　勝ち馬９頭が芝重賞から参戦。また、同８頭が中６週以内だった。

　▼前走着順　　　　　

　　１　着〈７・８・４・７４〉

　　２　着〈３・０・４・２６〉

　　３　着〈０・１・１・８〉

　勝ち馬全頭が連対を確保していた。

　▼前走人気　　　　　

　１番人気〈５・４・４・２９〉

　２番人気〈２・０・３・１９〉

　３番人気〈０・３・０・１７〉

　４番人気〈０・２・１・２５〉

　５番人気〈０・１・１・１８〉

　勝ち馬７頭が２番人気以内に支持されていた。

　▼キャリア＆実績　　

　　１　戦〈０・１・０・１０〉

　　２　戦〈６・４・３・４０〉

　　３　戦〈４・４・６・５１〉

　　４　戦〈０・１・１・２９〉

　　５戦〜〈０・０・０・１８〉

　勝ち馬全頭がキャリア２、３戦。同８頭が２勝以上をマークし、同９頭が連対を外したことがなかった。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬９頭が芝１６００メートル以上で勝ち鞍があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・０・０・９〉

　　先　行〈３・１・１・３６〉

　　差　し〈５・７・８・５０〉

　　追　込〈１・２・１・５３〉

　勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアはなし。減点１は３頭だが、前走１勝クラス組が未勝利なだけに、当欄では前走オープン勝ち馬のアランカールを推奨する。３連勝での戴冠なるか。（記録室）