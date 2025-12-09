歌手の森口博子（57）が8日、ブログを更新。一周忌を迎えた中山美穂さんへの思いをつづり、若かりし頃の2ショットを公開した。

【映像】中山美穂さんとの写真＆“果たせなかった約束”

2024年12月6日、入浴中に起きた不慮の事故により、54歳でこの世を去った中山さん。同期としてデビューし親交の深かった森口は、当時のブログで悲痛な思いを明かしていた。

「何かの間違いであってほしい。どうして？仲間のこんな形でのお別れは本当に辛すぎます。突然すぎて、信じられません。コロナ禍前に電話で、『久しぶりにご飯でも行きたいね』って、話していたのに…。歌番組やドラマで共演した時の優しさ、本名で呼んでくれた事、美穂ちゃんの控えめな笑顔、忘れられません。あの頃、夜中にFAX送り合いしたり。美穂ちゃん、私はあなたの言葉に救われました。本当にありがとう。どうか、どうか、安らかでありますように。」

中山美穂さんとの２ショットを公開

2025年12月8日には、一周忌を迎えた中山さんとの思い出を振り返り、若かりし頃の2ショットを公開している。

「美穂ちゃんがいなくなったなんて、未だに信じられません。先日、荷物を整理していたら、美穂ちゃんが送ってくれたFAXがたくさんありました。泣けてきました。優しい言葉たち…ドラマで共演していた90年代の頃。そのFAXに、お互い色々な事を語り合って…バラエティーで休みがなかった私の体調のこと、いつも気遣ってくれて。ほんとに優しくて大人な美穂ちゃんだった。でも、食事会や、ロサンゼルスの旅行にも誘ってくれたのに…あの頃、働き詰めで何も実現できなかった。それでも何度も声をかけてくれた美穂ちゃん。私の息抜きのために…今、その事がとても悔やまれます。美穂ちゃんの、真っ直ぐな気持ちに改めて触れて、胸が締め付けられます。美穂ちゃん、ありがとう。永遠にすべてが美しい同期、レーベルメイトへ。」

この投稿に「早いねぇ、もう一周忌なんて…。いまだに信じられません」 「いつでも会える人がもう会えなくなるなんて…つらいです…」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）