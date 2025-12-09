¡ÚÃÞ¸åÂë¡Û¥×¥íÆþ¤ê¤ÈÆ±»þ¤ËÅê¼êÅ¾¸þ¤·¤¿ÈôÅÄÍªÀ®¡¡¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤³¤½2·³¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¢ÈôÅÄÍªÀ®Åê¼ê¡Ê20¡Ë¤Ï¹â¹»¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤ÎËÜ¿¦¤ÏÌî¼ê¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ÈÆ±»þ¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£3¡¢4·³Àï¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÍèµ¨4Ç¯ÌÜ¤Î2·³¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡£7·î¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¡Ê40¡Ë¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ä¾µå¤È¥«¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òËá¤¯¤Ù¤¯Ê³Æ®Ãæ¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÅìµþ¡¦²Æì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¡ÖÅê¼ê¡¦ÈôÅÄ¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯¼å¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿ÈôÅÄ¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨3¡¢4·³¤ÎÈó¸ø¼°Àï¤Ë26»î¹ç¡¢·×62²ó1/3¤òÅê¤²¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼êÄ©Àï¤ÎÅö½é¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÌÂ¤¤¤Ê¤¯Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤ËÍ··â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Þ»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇµå¤Ø¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡£¸½ºß¤â¼«¤é¥Î¥Ã¥¯¤òÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ìî¼ê»þÂå¤Ë»Íµå¤¬Â³¤¯¤ÈÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥ê¥º¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤ËÂÇ¼Ô¤¬µå¼ï¤òÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤Åêµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë1¥«·î´Ö¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿µåÃÄOB¤ÇNPBÄÌ»»43¾¡¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅê¤²¤¿»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°ì½Ö¤Ç¡Êµå¼ï¤¬¡Ë¤É¤Á¤é¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡×¡£Ä¾µå¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2·³Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡£Ç¯Æâ¤Ï¥×¥íÌîµå¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µÜºêñ¥¤é¤âÄÌ¤¦ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥Æ¥³¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï²Æì¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¡Öº£¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤Î¼«¼çÎý½¬¤Ç¤â¡¢Áö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÈôÅÄ¤À¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ÐÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Íèµ¨4Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯Åêµå¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þÈôÅÄ¡¡ÍªÀ®¡Ê¤È¤Ó¤¿¡¦¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£¾®3¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶âÂô¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È12°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ìî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¶ÚÆù¼Á¤Ç¾åÏÓ¤Î¼þ°Ï¤Ï38¥»¥ó¥Á¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢90¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£ÇØÈÖ¹æ169¡£