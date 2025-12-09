ÅÚ²°ÂÀË±¡õº´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥° TRUE LOVE¡×26Ç¯¸ø³«¡¡Â³ÊÔ¤Ë¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡
ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡TRUE LOVE¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤ÈSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤À¡£
Á°ºî¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÏÆî¤ÎÅç¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬ÉñÂæ¡£ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î²áµî¤¬¼¡¡¹¤ÈË½¤«¤ì¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ¹ö¤Î¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£º£Ç¯8·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¡¢²Æì¸©µ×ÊÆÅç¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç±é¤ÎÅÚ²°¤Ï¡ÖÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¤è¤êº´µ×´Ö¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÅÇÌ´¤é¤·¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë°Ç¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÇÌ´¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¤¤È¤ª¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÁý¤·¤¿¸ü¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÁ°ºî¤Î»£±ÆÃæ¤«¤éÆâÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ØÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£ÅÚ²°¤È¤ÎºÆ¶¦±é¤âÇ°´ê¤Ç¡Ö¡ØÅÚ²°¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤ÈÂ¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿±éµ»¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç±é¤¸¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç¤â±é¤¸¤¿ÅÇÌ´Ìò¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡ÖºÆ¤ÓÅÇÌ´¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÀ®Ä¹¤Ë¤â¡¢ËÍ¼«¿È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£