【40・50代】年末までに髪切りたい → 短すぎず、大人かわいい♡「若見えショートボブ」

髪を短くしたいと考えていても、いきなりショートヘアにするのは勇気がいる……。そんな40・50代は、丸さのあるシルエットと抜け感が魅力のショートボブを検討してみて。顔まわりや後頭部にふんわりとしたボリューム感を残したショートボブなら、女性らしさをキープしつつ若々しくイメチェンできるかも。年末まで残り少なくなった今、爽やかなショートボブでリフレッシュして、新年を迎えませんか。

ショートボブ初心者さんにおすすめ

@urano_kazuyukiさんが「前下がりのショートボブ」と紹介しているヘアスタイルは、ボブに近い長めのレングスと内巻きのスタイリングで、大人かわいい雰囲気です。前下がりにカットしていることにより、顔まわりはボブのように見えつつ襟足はすっきりとした印象に。やわらかなベージュ系のカラーリングで透明感をプラスすると◎

ショートボブなら骨格美人見えも目指せる

ショートボブにすると丸い後頭部が強調されて、骨格美人も目指せるかも。「丸みとくびれのショートボブ」と@urano_kazuyukiさんがコメントしているように、後頭部のボリューム感とうなじに沿った襟足のカットとのメリハリで、洗練されたシルエットに仕上がっています。ボーイッシュにはならないものの、若々しく活動的な印象を与えられる、程よい長さの加減を狙ってみて。

曲線的なスタイリングで女性らしさアップ

大人のショートボブのポイントは、顔まわりにもありそう。レイヤーカットでフェイスラインを軽く覆うように整え、女性らしさを感じさせる曲線的なスタイリングで仕上げると大人に似合うショートボブに。新年に向けて、カラーリングもアップデートすると気分も前向きになれそう。軽くハイライトを入れたデザインカラーは、白髪を目立たなくする白髪ぼかし効果にも期待できるはず。

髪のうねりやクセ毛も味方につけて

「最近、髪がうねるようになった……」「もともとクセ毛で、あんまり髪に自信が持てない」そんな人もショートボブがいいかも。うねりやクセを活かすようなカットで、ラフな抜け感のあるヘアスタイルを目指せそう。身支度の際に髪を整える時間を短くしたい人は、ニュアンスパーマもぜひ検討してみて。新年も若々しくおしゃれを楽しみたい40・50代は、ショートボブ、要チェックです！

writer：内山友里