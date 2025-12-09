ヒーロー・ワールドチャレンジ

米男子ゴルフの慈善大会、ヒーロー・ワールドチャレンジは現地7日、バハマのアルバニーGC（7449ヤード、パー72）で最終日が行われた。64で回った松山英樹（LEXUS）が通算22アンダーで並んだアレクサンデル・ノレン（スウェーデン）とのプレーオフを制し、2016年大会以来の優勝を飾った。今大会はツアー非公式で、タイガー・ウッズ（米国）が主宰。ウッズから祝福を受けた場面に日本ファンも熱い視線を注いだ。

猛チャージで3打差逆転Vを飾った松山を笑顔で迎え入れた。2人は対面するとがっちり握手。松山が自らのシャツを指さして「ありがとうございます」と言い笑顔を見せると、ウッズは「このシャツのおかげでしょう。本当に！ だから言ったでしょう。シャツの効果だよ。ハハハ」と返答。頬を緩ませて会話を弾ませていた。

PGAツアー公式インスタグラムは「サンデーレッドでなく、サンデーイエロー」と文面につづり、実際の映像を公開。ゴルフ界のレジェンドから粋な祝福を受けたワンシーンに、日本ファンの視線が釘付けに。ネット上では反響が広がっていた。

「この2ショットたまらん」

「タイガーが松山くんの優勝をこんな喜んでくれてるのホント胸熱」

「タイガー、いい笑顔してる」

「Tigerと一緒にカッコいいなぁ」

「いいねーこれ最高」

「タイガーも喜んでくれてる姿に泣きそう」

今大会の賞金総額は500万ドル（約7億7500万円）。松山には優勝賞金100万ドル（約1億5500万円）が贈られる。



（THE ANSWER編集部）