「前妻に不倫されてました」夫が仕事に出て「5分後に家に連れ込み」、カメラを仕掛けた結果は…

信じていたパートナーからの裏切りは何よりもショックだろう。投稿を寄せた40代男性は、「前妻に不倫されてました」と明かした。（文：長田コウ）

男性によると、前妻の行動は疑いようのないほど真っ黒だったようだ。「ラブホの会員カードはもちろんのこと家に帰らないのは当たり前」だったそう。

「不倫してるだろと問い詰めても『してない』の一点張り」

家を空けることが常態化し、決定的な証拠があっても、妻はシラを切り続けたという。

「不倫してるだろと問い詰めても『してない』の一点張り。GPSで探してラブホテルでも近くの居酒屋の一点張り」

苦しい言い訳だが、認めてしまえば終わりだと思っていたのだろうか。しかし、妻の行動はエスカレートするばかりだった。

「トドメが私が仕事に出掛けて5分後に家に連れ込みやることやって解散してました」

男性が「なんとなく家にボイスレコーダーと、カメラ」を仕込んでおいたところ、ヒットした。これが決め手となり離婚を決意し、慰謝料もとったという。

カメラと録音という動かぬ証拠を突き付けられ、法的な制裁も受けた妻。普通なら観念して謝罪しそうなものだが、最後まで態度は変わらなかったという。

「そこまでの問題なっても不倫してないの一点張りでした。今は不倫相手と仲良く暮らしてるそうです」

理不尽さは残るものの、そんな相手と縁を切れたことこそが、男性にとって一番の救いだったのかもしれない。

