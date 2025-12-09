女優・土屋太鳳（３０）が主演、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・佐久間大介（３３）が出演した映画「マッチング」（２４年）の続編「マッチング ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ」が来年公開されることが８日、分かった。前作に続き土屋と佐久間が共演し、内田英治監督がメガホンを取る。

前作は主人公（土屋）とアプリでマッチングしたストーカー・吐夢（とむ、佐久間）のサスペンス・スリラーが反響を呼び、興行収入９・７億円を記録。第２弾は、南の島のリゾートホテルを舞台としたマッチングツアーをきっかけに登場人物の過去が暴かれ“地獄のデスゲーム”が始まる。

今年８〜１０月に沖縄などで撮影。主人公・輪花を続投する土屋は「内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出してくださり、ナチュラルなのに闇があふれる（佐久間演じる）吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました」と再タッグに手応えをのぞかせ、「あの世界へ再び、どうか、一緒に」と呼びかける。

佐久間は「念願の続編です。夢がかなった気持ち」と歓喜。演じる吐夢は「映像で演技する楽しさ」を知るきっかけとなった役だと明かし、本作を「大きくスケールアップしています。作品自体の進化を感じてもらえると思います」とアピールした。