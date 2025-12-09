５年ぶりに日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（３３）が８日、エスコン内で入団会見を行った。年俸２０００万円で、背番号は２１年まで背負った「７」。ヤクルトを戦力外となり、栗山チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）に“直談判”したことも明かした。

２軍最終戦が行われた鎌ケ谷だった。西川は「栗山さんに頼み込んだじゃないですけど、『助けてください』っていうことを言ったのを覚えていますね」と明かした。会見に同席した栗山ＣＢＯは「チームの大きな力になってくれると信じて、帰ってきてもらう。このまま終わっちゃいけない」と復活に期待を寄せた。

２１年オフに“ノンテンダー”で自由契約となり楽天に移籍。直後は「（日本ハムと）試合するのも本当に嫌だったし、複雑な気持ち」。それでも今は「全て自分のためだったんだなと思いますし、あのままずっとファイターズにいたら、もっと嫌な人間になってたかもしれない。ファイターズの愛なのかなと思ってます」と心の内を明かした。

来季へ「心の底から帰って来られて良かったなと思う。４年間は無駄ではなかった。来シーズンで終わってもいいぐらいやりきりたいなと思います」。新庄監督の下で、もうひと花咲かせて見せる。（山口 泰史）