俳優の小関裕太が、篠原涼子主演の来年１月期の日本テレビ系「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜・後１０時）に出演することが９日、決まった。

女性刑務官（篠原）の同僚で、他施設から異動してきたばかりの主任・海老原秀彦を演じる。小関のほか、柏木悠、新納慎也、宇梶剛士、高岸宏行、星乃夢奈・中島ひろ子、ベンガルという個性派俳優８人の刑務官役での出演が発表された。

女性刑務官（篠原）と殺人犯（ジェシー）による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく姿を描く。

小関は「脱獄ドラマや、サスペンスドラマの『このあとどんな展開が待っているのだろう』というハラハラドキドキ感が好きなので、とても面白かったです。拘置所内の緊迫感と人間関係をお楽しみください」とコメント。「歳下にも敬語を使うような、丁寧で真っすぐな人物です。海老原は、他の刑務所から今回のドラマの舞台となる拘置所に移ってきたばかりの人物。１話は、海老原の目線から登場人物たちを知っていただけると思います」とＰＲした。