◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

２３年アスコリピチェーノ以来、１５頭目の無敗戴冠へ。クロワデュノールで日本ダービーを制した斉藤崇厩舎は、アランカールを送り込む。１８年はのちのＧ１・４勝馬クロノジェネシスで２着に敗れたが、今年は９７年以来２８年ぶりに重賞勝ち馬が不在。斉藤崇調教師は「スタート、折り合いと課題はありますが、能力はひけを取らない」と素質の高さに期待を込める。

キャリア２戦の内容が秀逸だ。７月５日の新馬（福島・芝１８００メートル）を４角３番手から最後は流して快勝すると、今年から本番と同舞台となった前走の野路菊Ｓで真価を発揮。最後方から直線一気で突き抜け、２着に３馬身半差の圧勝劇だった。斉藤崇師が「加速してからのスピードはめちゃめちゃいいです」と説明するように、ともに上がり最速をマークし、２着に計７馬身半差。まだまだ底を見せていない。

血統面も魅力だ。母シンハライトは１６年の桜花賞で鼻差２着に敗れたが、オークスを勝利。ローズＳを最後に屈腱炎で引退したが、末脚を武器に活躍した通算６戦５勝の名牝だ。母から受け継いだ非凡な速力で、２歳女王の座を手に入れる。（松ケ下 純平）