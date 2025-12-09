サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、昨年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、結婚９周年を報告し、夫婦ショットを披露した。

丸高は９日までに自身のインスタグラムを更新。「結婚９周年 いつもありがとう １０年目もよろしくね」と記し、柿谷との２ショットを投稿。

「毎日つけられる“ファミリーリング”が欲しくて、作っていただきました 家族それぞれの誕生石を入れてもらって、左のリングは結婚指輪と重ね付けできるように同じ形に。私のリングは、石がきれいに見えるデザインに仕上げてもらいました」「内側には、長女の手書きで家族みんなの名前を刻印してもらったよ またひとつ、宝物が増えました」とつづり、こだわりの記念リングを紹介した。

この投稿には「家族思いのところが本当に素敵」「仲良しでお似合いすぎて憧れてます」「ファミリーリング 初めて知りました」「自然体で仲の良いご夫婦なんだと伝わって来ます」「丸高ちゃんみたいな奥さん、お母さんになりたい」「憧れのご夫婦」などのコメントが寄せられた。

丸高は柿谷と２０１６年１２月に結婚。１８年１１月に長女、２１年６月に次女、２４年８月に長男が誕生した。第３子の妊活において「多嚢胞性卵巣症候群」を治療したことも公表した。