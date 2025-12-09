±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ä»þ¤Î¿Í¤¬±©»ÒÈÄ¤Ë¡¡¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç£±£±Æü¤Þ¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤ê±©»ÒÈÄ¡×Å¸¼¨
¡¡º£Ç¯ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤¿¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê±©»ÒÈÄ¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬£¸Æü¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Í·ÁÀìÌçÅ¹¡Öµ×·î¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤ÎÀ©ºî¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿Î¾Áª¼ê¤é£±£²¿Í¤¬£¹ÅÀ¤Î±©»ÒÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï£²£³²óÌÜ¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ä¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºä¸ý»ÖÊ¸ÂçºåÂçÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¡¢²½³Ø¾Þ¤ÎËÌÀî¿ÊµþÅÔÂçÆÃÊÌ¶µ¼ø¤é¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À©ºî´ü´Ö¤ÏÌó£±¥«·îÈ¾¤Ç¡¢µ×·î¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡£É½¾ð¤äÎ©ÂÎ´¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
