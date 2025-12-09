「Not Wagashi」新作『クリスタルバターサンド薔薇文様』で美術菓子体験

和菓子の枠にとらわれない新しい菓子の世界を創出するブランド、「Not Wagashi」。その最新作「クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》」が、12月20日から東京工場で発売されます。美術工芸品のように洗練されたデザインと、新しい食感の求肥入りバターサンドが特徴で、透明感のある水晶（琥珀羹）の中にキャラメルとバター練り物が封じ込められています。

美術工芸品のような「クリスタルバターサンド」の魅力



「Not Wagashi」の新作「クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》」は、単なるスイーツではなく、芸術品です。

和菓子ではない新しい菓子として、薔薇の文様や工芸的なデザインを取り入れ、透明な水晶にキャラメルとバター練り物を封じ込めた「水晶酪菓（すいしょうらくか）」が特徴です。

薔薇文様の輪華や宝鏡形状が美しく、見ているだけで目を楽しませてくれます。まるで美術品を鑑賞しているような感覚に包まれる一品です。

求肥の食感と美しさが調和する新しいバターサンド



このクリスタルバターサンドには、求肥が入った「輪華」と求肥がない「宝鏡」の2種類があります。

求肥入りはもちもちとした新しい食感を楽しめる一方、求肥なしは滑らかでしっとりとした口当たり。

どちらも美しい薔薇文様が施されており、まるで工芸品のように見た目にも美しいです。

さらに、透明感のある琥珀羹の中には、深い苦みと甘さが絶妙に調和したキャラメルとバター練り物が封入されています。

食べるごとに、視覚と味覚の両方で楽しむことができる新感覚のスイーツです。

美しさを求めた「NOT WAGASHI」の精神と新しい挑戦



「NOT WAGASHI」は、単なる和菓子ではなく、現代の美術工芸品としてスイーツを昇華させたブランドです。

その精神を体現した「クリスタルバターサンド《薔薇文様》」は、まさにその新しい挑戦を象徴しています。

和菓子の技法と美術工芸を融合させ、まるで美術館に展示されているかのようなデザインと食感のバランスが取れた一品。

見て、触れて、食べて楽しむ、まさに「鑑賞する工芸菓子」の世界が広がります。

美しさと食の新境地を拓く「Not Wagashi」



「Not Wagashi」の新作「クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》」は、単なるスイーツを超え、まるでアート作品のような美しさを持つ工芸菓子です。

求肥の食感や透明感のある水晶、精緻に刻まれた薔薇文様など、どこを取っても芸術的。

キャラメルとバターの深い味わいが楽しめるこの新しいスイーツは、食べる前から心を躍らせてくれることでしょう。12月20日の発売をお楽しみに！