ＭＬＢウインターミーティングが開幕し、パドレスからＦＡとなっている元阪神のロバート・スアレス投手がドジャース、カブス、ブルージェイズなどで争奪戦の様相を呈していることが８日（日本時間９日）、明らかになった。

すでにドジャース、ブルージェイズが獲得に興味を示していることが伝えられていた中、フランシス・ロメロ記者が自身のＸで「カブスがまだクローザー市場を探っているという話を聞き、ロバート・スアレスが理想的な候補者の一人として挙げられている」と発信した。

ドジャースは昨オフにパドレスからＦＡになった左腕のタナー・スコット投手を４年７２００万ドル（約１１２億円）で獲得し、新守護神として期待した。しかし、不調やけがなどに見舞われ、６１登板で１勝４敗２３セーブ、防御率４・７４の成績を終わった。

今季はスコットだけでなく、同時に補強したイエーツ、２年契約を結んだトライネンらも精彩を欠き、救援陣の防御率４・２７（リーグ２０位タイ）。ブルペン強化を補強ポイントに挙げる中でスアレスが候補の１人として浮上していた。

ベネズエラ出身のスアレスはメキシカンリーグをへて１６〜１９年にソフトバンクで中継ぎなどを務めた後、２０、２１年に阪神の抑えとして２年連続最多セーブ、通算６７セーブをマーク。２２年から活躍の舞台をメジャーに移し、１６０キロ台の直球を武器にパドレスで４シーズン通算２０６登板、２２勝１３敗７７セーブ、防御率２・９１。今季は７０登板でリーグ最多の４０セーブを記録し、シーズン終了後にオプトアウトの権利を行使して残り２年１６００万ドル（約２５億円）の契約を破棄し、ＦＡになっていた。