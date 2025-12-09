「天は日本を見捨てたのか？」「死の組だ」森保ジャパンの組分けにライバル国メディアが“同情” 「我々は比較的実力の低い国と対戦するが…」【北中米W杯】
来夏の北中米ワールドカップで、F組に入った日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。
この結果を受け、アジアのライバルである韓国のメディア『スポーツ朝鮮』は「天は日本を見捨てたのか？ 再びワールドカップ死の組。 森保監督は溜息『難しいグループだ』」と見出しを打ち、「日本はワールドカップで『死の組』に入ったと評されている」と報じた。
「韓国と同組のポット２に入った日本は、難しいグループ分けに直面しているとの評価を受けている。ポット１では、FIFAランキング７位のオランダと対戦。オランダはスペイン、アルゼンチン、フランスのような優勝候補ではないものの、その実力は世界屈指だ」
同メディアは「ポット３では、日本はチュニジアと対戦する。FIFAランキング40位のチュニジアは、決して侮れないチームだ。厳しいアフリカ予選のグループHを１位通過し、本大会出場権を獲得した。10試合を戦って９勝１分けと無敗で首位に立っている。本大会出場が確定した後も好調を維持しており、11月の国際試合ではブラジルと１−１の引き分けに持ち込むなど、その高いポテンシャルを証明した」と続けた。
「最終戦となるポット４では、欧州予選のパスBから出場するチーム、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアといずれかと対戦する。アルバニアを除けば、日本は容易な相手ではない。韓国はポット１で開催国のメキシコ、ポット３では比較的実力の低い南アフリカと対戦するが、日本は実力面で明確な優位性を持っていない」
自国と比べ、日本は厳しい組に入ったと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
