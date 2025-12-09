12月8日午前、静岡県牧之原市の交差点で大型トラックが自転車をはねる事故がありました。自転車に乗っていた20代の男性警察官が重傷を負い、警察は大型トラックを運転していた男を逮捕しました。

【写真を見る】交差点で大型トラックと自転車が衝突 自転車に乗っていた警察官が重傷 トラック運転の男を逮捕=静岡県警

8日午前11時頃、牧之原市細江の県道の信号のある交差点で、左折しようとした大型トラックが自転車をはねる事故がありました。

この事故で、自転車を運転していた現場の近くに住む警察官の男性（24）が腰などを強く打ち重傷です。

警察は大型トラックを運転していた静岡県吉田町のトラック運転手の男（51）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

トラックを運転していた男にけがはありませんでした。警察によりますと、東進していたトラックが左折しようとしたところ、自転車を巻き込む形で衝突したとみられています。

トラックは10トンクラスの大型トラックとみられ、逮捕された男は容疑を認めているということです。警察は事故の詳しい原因を調べています。

はねられた男性警察官は勤務先の警察署から帰る途中で事故に遭ったということです。