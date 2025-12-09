華やかな赤やピンクの花でクリスマスや年末年始を彩る冬の鉢花『シクラメン』を紹介します。

色鮮やかな鉢花が並ぶ新潟市中央卸売市場。



【長谷川珠子アナウンサー】

「寒さが深まるこの時期、市場に並ぶ鉢花の約7割を占めるのが、冬の鉢花の女王・シクラメンです」



手入れがしやすく、長いものだと半年近くその美しさを楽しめるシクラメン。



【新花 総務部 池田紀行 課長補佐】

「新潟は厳しい寒さが続くが、シクラメンは寒さの中できれいに咲く花なので、そこが魅力的」





つぼみは下を向いていて、開花とともに花びらが上に向かってそり上がるのが大きな特徴です。【新花 総務部 池田紀行 課長補佐】「シクラメンは、もともと地中海沿岸で作られたと言われている。そこは雨がよく降るので、雨から花の中心を守るためにこうなっている」おしべやめしべが下を向いているため、花粉が雨で流れにくいといいます。出荷のピークを迎え、市場には生花店関係者の姿も…【巻フローリスト川村 川村聡之さん】「変わった咲き方、新品種もあるので、どれを買おうか迷うくらい良いものが今年はある」品種も様々で花びらの形や色に個性が光るシクラメン。【長谷川珠子アナウンサー】「その中でも、去年から県内でも流通が始まったイリュージア。よく見ると、形の違う花びらが二枚重なっていて、シクラメンの中では珍しい形状です」【新花 総務部 池田紀行 課長補佐】「色々な咲き方や種類があるので、今年は新しいものを手に取ってもらったり、選ぶ楽しみを感じてもらえたら」寒さに負けないシクラメンは厳しい冬にぬくもりある癒やしを届けてくれそうです。