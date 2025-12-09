７日に男子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー最終戦、日本シリーズＪＴカップ（東京よみうりＣＣ、報知新聞社主催）で大会初優勝を飾った小木曽喬（たかし、２８）＝フロンティアの介護＝が８日、都内で行われた日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の年間表彰式に出席し、優勝から一夜明けた喜びを語った。来季に向けて、自身初の年間複数回優勝とメジャー２勝目を目標に掲げた。

スーツ姿で表彰式に出席した小木曽は、自身の優勝を１面で報じたスポーツ報知を手に目を丸くした。「こんなに大きく扱っていただき、うれしいです！」と満面の笑み。７日の優勝後はツアー仲間と祝杯を上げ、祝福メッセージは約２００件が届いた。「うれしい。いいトーナメントに勝ったんだな、すごいことができたんだなと。自分じゃない感覚があるけど、自信にしていかなきゃいけないと思う」と背筋を伸ばした。

今大会は２日目で首位に立ち、最終日は１イーグルなど６５で逃げ切った。昨年６月の韓国でのハナ銀行招待以来となるツアー通算２勝目で、自身初の国内勝利。男手一つで育ててくれた父・一（はじめ）さんが見守る中、恩返しの勝利を届けた。自身が小学生の頃、父は給食用のパンとご飯を作る会社を立ち上げて働きながら、ゴルフをサポートしてくれた。２４日は一さんの６０歳の誕生日。「父も還暦なので、合わせてお祝いができたら」と年末にダブルで祝うつもりだ。

メジャー初勝利を挙げ、来年に向けて「もっと日本タイトルに挑戦したい。優勝することがゴルファーにとって一番の幸せ。来年は複数回勝てる選手を目指したい」と野望を明かした。さらなる飛躍へ、課題は筋力アップだ。今季の平均飛距離２８５・４７ヤードは全体６３位。「ゴルフ面はある程度の土台ができたと思うので、フィジカル面を強化したい。飛距離もあと１０ヤードくらい飛んだら世界が変わる」。オフに筋トレに励み、来年は賞金王をつかむ。（星野 浩司）