ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２６３ドル安 シカゴ日経平均先物は５万４６５円
NY株式8日（NY時間15:30）（日本時間05:30）
ダウ平均 47691.53（-263.46 -0.55%）
ナスダック 23505.60（-72.53 -0.31%）
CME日経平均先物 50465（大証終比：-125 -0.25%）
欧州株式8日終値
英FT100 9645.09（-21.92 -0.23%）
独DAX 24046.01（+17.87 +0.07%）
仏CAC40 8108.43（-6.31 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.577（+0.017）
10年債 4.166（+0.031）
30年債 4.810（+0.018）
期待インフレ率 2.268（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（+0.064）
英 国 4.528（+0.052）
カナダ 3.431（+0.016）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.78（-1.30 -2.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.70（-24.30 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
90424.50（+190.62 +0.21%）
（円建・参考値）
1409万5371円（+29714 +0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
