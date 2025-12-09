NY株式8日（NY時間15:30）（日本時間05:30）
ダウ平均　　　47691.53（-263.46　-0.55%）
ナスダック　　　23505.60（-72.53　-0.31%）
CME日経平均先物　50465（大証終比：-125　-0.25%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9645.09（-21.92　-0.23%）
独DAX　 24046.01（+17.87　+0.07%）
仏CAC40　 8108.43（-6.31　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.577（+0.017）
10年債　 　4.166（+0.031）
30年債　 　4.810（+0.018）
期待インフレ率　 　2.268（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（+0.064）
英　国　　4.528（+0.052）
カナダ　　3.431（+0.016）
豪　州　　4.705（+0.020）
日　本　　1.968（+0.029）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.78（-1.30　-2.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.70（-24.30　-0.57%）

ビットコイン（ドル）
90424.50（+190.62　+0.21%）
（円建・参考値）
1409万5371円（+29714　+0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ