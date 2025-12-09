あの“イケメン元戦隊俳優”が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで、イギリスの美しき温泉都市バースへ！ 源泉より熱いハートを持つ大胆なレディから、混浴に誘われてしまい……!?

“イケメン元戦隊俳優”とは、スーパー戦隊シリーズ第41作『宇宙戦隊キュウレンジャー』への出演で知られる南圭介。世界遺産検定の最上級“マイスター”に合格し、『朝だ！生です旅サラダ』ではその知識を活かして、海外リポーターを務めている。

そんな南は、イギリス南⻄部にある、街全体が世界遺産のバースを訪れた。バースの魅力は、18世紀に貴族の社交場として栄えた優美な街並みと、約2000年前に古代ローマ⼈が築いたイギリス唯一の温泉文化。古代ローマ⼈が建設した温泉施設ローマン・バスは、現在入浴できないが、博物館として一般公開されている。

そこで南は、風呂を愛する“ローマ人レディ”から、当時の温泉文化について教えてもらった。「私達もあとで大浴場で会えるかしらね。一緒にワインでもどう？」「もちろん一緒に入るわよね？」と笑顔の彼女に、南は「アレ？ これ南、誘われている？」とドギマギ。目を泳がせてタジタジになりながら、「あ、そうか、そういう時代ですもんね。そっか、一緒に入れる時代ですから、そっか」と必死でレディに愛想笑いを浮かべた。

レディと混浴はできなかったが、「世界遺産の温泉街に来たからには温泉に入らずには帰れません！」ということで、南はイギリス唯一の天然温泉施設サーメ・バース・スパへ。サーメ・バース・スパでは、バースで2000年以上前から湧く源泉が使われている。

世界遺産の街並みを⼀望できる、人気のルーフトップの温泉プールは格別！ 非日常空間で身も心も癒された南は、「（お湯は）柔らかい感じがしますね。すごく肌に馴染む」「湯けむりが立ち上がって幻想的な雰囲気！」「この世界遺産の街に浸かっている感じが忘れられない経験ですね！」とコメントした。

スタジオでロケを振り返った南は、「おかげさまでロイヤルに仕上がりました！」とニッコリ。共演者たちから、「一緒に入らないか誘われていましたね！」「ドギマギされていましたね！」と笑われると、「源泉より熱いハートで誘われまして。（僕は）半分のぼせていましたね！」と南は語り、スタジオに笑いを起こした。

なお、南の海外ロケVTRは、12月6日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。バース以外にも南は、世界遺産に登録されているロンドンのキュー王⽴植物園を訪れたほか、イギリスの絶品グルメを味わった。

