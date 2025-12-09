北中米W杯は「全104試合」でクーリングブレイク導入へ!! 前後半3分間ずつ
国際サッカー連盟(FIFA)は8日、来年夏の北中米ワールドカップでは、全104試合で前後半3分間ずつの「クーリングブレイク」を設けることが決まったと発表した。
クーリングブレイクは、猛暑の中でプレーする選手たちが水分を補給したり、体を冷やしたりすることができるよう、前後半の途中で3分間試合中断する制度。酷暑が問題視されていた昨夏のクラブW杯など従来の大会では高温多湿の試合でのみ採用されていたが、北中米W杯では「試合が行われる場所、屋根の有無、気温にかかわらず」(大会幹部)に導入されることが決まった。
FIFAは「全ての試合で審判員がクーリングブレイクを宣言することにより、全てのチーム、全ての試合において、試合条件が等しくなるように配慮する」と説明している。
FIFAの発表によると、北中米W杯の各試合では前後半22分に試合を中断し、クーリングブレイクを開始。3分間にわたって試合を止める。もし前後半20〜21分ごろに負傷などによる試合中断が発生し、予定時間にも中断が続いていた場合、その場で審判員と随時判断を行うという。
またFIFAは8日、開催国3か国の初戦開始前にそれぞれの会場で合計3度の開会式を行うこと、決勝戦ではW杯史上初めてハーフタイムショーを行うこともあわせて発表している。
