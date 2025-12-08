ティンバーランドがビームスとアップル バター ストアとコラボ　ゴアテックスのブーツを発売

「ティンバーランド（Timberland）」が、福岡 天神でストリートブランドを中心に取り扱うセレクトショップ「アップル バター ストア（APPLE BUTTER STORE）」と、「ビームス（BEAMS）」とコラボレーションした限定シューズを発売する。12月12日18時にビームス メン 渋谷で先行発売し、12月13日からアップル バター ストアとビームスの公式オンラインストア、19日からティンバーランド 直営店 ブティックトウキョウ、22日からティンバーランド 公式オンラインストアでそれぞれ販売する。

【画像をもっと見る】

限定シューズは、ビームスの別注としてティンバーランドのアイコンである「6インチ プレミアム ブーツ」を、フィールドブーツに寄せたフォルムにデザイン。アッパーはブラックのヌバックレザーを採用し、ゴアテックスの機能を搭載したほか、通常のフィールドブーツとは異なる鳩目を用いたり、生地の切り替えを排除することで無骨な表情を残しながらエレガントに仕上げた。また、インソールに3者のロゴをあしらい、同じく3者のロゴを入れたネームプレートはアップル型にデザインされている。価格は3万1900円。

ビームス メン 渋谷では、先行販売日の12月12日にローンチパーティーを開催。入場は無料でアップル バター ストアと縁のあるDJが来場するほか、福岡のケータリングを用意する。また、ローンチイベントの来場者と、12月13日以降にビームス メン 渋谷もしくはアップル バター ストアで同商品を購入した顧客に対し、オリジナルのキーホルダーを数量限定で配布する。