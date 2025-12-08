ケースティファイ × GOD SELECTION XXX × フラグメント第2弾が登場

「ケースティファイ（CASETiFY）」が、「ゴッド セレクション トリプルエックス（GOD SELECTION XXX）」と「フラグメント（fragment design）」とのトリプルコラボレーション第2弾を発売する。12月10日からケースティファイ各店で取り扱い、同日17時から公式オンラインストアでも販売する。1月13日までの期間限定販売で、在庫がなくなり次第終了。

第2弾となる今回は、2023年に即完売した第1弾コラボから「OG Logo Case」デザインを復刻したほか、フラグメントとゴッド セレクション トリプルエックスのロゴを随所に配した新作デザインもラインナップ。フラグメントを手掛ける藤原ヒロシと、ゴッド セレクション トリプルエックスのデザイナー宮崎泰成が、「実際に自分たちが日常で使いたいデザイン」を追求したという。スマホケースををはじめ、イヤホンケースやモバイルバッテリーなどのテックアクセサリーを揃え、価格帯はスマホケース（Apple、Samsung、Googleデバイスに対応）が7590円〜、テックアクセサリーが6820円〜。

ゴミ箱をモチーフにした新デザイン「WASTE」は、藤原と宮崎がiPhone 17 Pro、Pro Maxの新たなカメラリング箇所に対して放った「ゴミ箱みたい」という一言をきっかけに誕生した、iPhone 17 ProおよびPro Maxサイズのみを揃えるオリジナルデザイン。このほか、東京・原宿で週末のみオープンする「WEEKEND」ストアのみで取り扱う限定デザインも登場する。

◾️GOD SELECTION XXX x fragment x CASETiFY

発売日：2025年12月10日（水）※オンラインストアでの取り扱いは17時から

