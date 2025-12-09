

■マミーマート <9823> 1,510円 (+57円、+3.9％)



マミーマートホールディングス <9823> [東証Ｓ]が大幅高で3日続伸。8日正午ごろに発表した11月の月次業績開示で、マミーマート単体の既存店売上高が前年同月比11.9％増となり、月次業績開示以降増収基調が続いていることが好感された。客数が同7.3％増と大幅に増加したことに加えて、客単価も同4.3％増と上昇した。



■マキタ <6586> 4,604円 (+155円、+3.5％)



マキタ <6586> [東証Ｐ]が大幅高で3日続伸。ＳＭＢＣ日興証券が5日付で投資評価を「2（中立）」から「1（アウトパフォーム）」へ、目標株価を4800円から6100円へ引き上げたことが材料視された。同証券によると、不透明感が払拭されたと指摘。柔軟な生産戦略で米関税影響は限定的とし、需要もボトム圏という。また、同業他社比でキャッシュポジションが過剰で株主還元余地が大きいとした。



■三菱重 <7011> 4,208円 (+125円、+3.1％)



三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]が大幅続伸。中国による台湾有事への警戒感がくすぶるなか、6日には中国軍の戦闘機が自衛隊の戦闘機にレーダー照射するなど、中国側からの日本への圧力が高まっている。そうしたなか、ヘグセス米国防長官が6日の演説で、日本などの同盟国は国防費を数年以内にGDP比5％まで引き上げる目標を導入するよう求めたことが伝わり、 防衛関連に位置付けられる銘柄の株価を刺激する格好となった。三菱重などをはじめとする防衛関連株は11月相場で大きく調整を入れた銘柄も多かっただけに、目先値ごろ感からの買いも入りやすくなっていた。



■西松建 <1820> 5,781円 (+168円、+3.0％)



西松建設 <1820> [東証Ｐ]が4日続伸。8日、ホテルオークラ（東京都港区）と組んで、「オークラリゾート 箱根強羅」を29年に開業すると発表しており、好材料視された。同計画は、西松建が土地及び建物を開発・所有し、ホテルの運営をホテルオークラに委託するもので、ホテルオークラは同ホテルを、日本国内で初めてとなるオークラリゾートブランドのホテルとして運営する。地上3階建てと地上4階建てのビル2棟で構成され、客室数は計58室を予定している。



■明治ＨＤ <2269> 3,320円 (+87円、+2.7％)



明治ホールディングス <2269> [東証Ｐ]が反発。前週末5日の取引終了後に、継続保有年数3年以上に対する株主への優待制度を導入する株主優待制度の拡充を発表しており、好材料視された。現行制度では、毎年3月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に明治グループ製品詰め合わせを保有株数に応じて1500～5500円相当贈呈していたが、26年3月末日時点の株主から3年以上継続保有する株主を対象に、従来の優待品に加えて「長期保有感謝BOX」を贈呈する。



■ＮＸＨＤ <9147> 3,291円 (+78円、+2.4％)



ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス <9147> [東証Ｐ]が4日ぶり反発。同社は5日取引終了後、子会社のＮＸ不動産の全株式を日本テーマパーク開発（東京都千代田区）に譲渡すると発表しており、これが評価材料となったようだ。同社は事業ポートフォリオ戦略の推進による成長事業へのシフト及び低収益やノンコア事業の整理を進めており、今回の譲渡はその一環。株式譲渡の実行日は26年11月1日を予定し、譲渡価額については非公表としている。



■ハイレックス <7279> 2,937円 (+63円、+2.2％)



ハイレックスコーポレーション <7279> [東証Ｓ]が3日ぶり反発。前週末5日の取引終了後、集計中の25年10月期連結業績について、売上高が従来予想の3010億6800万円から3041億円（前の期比1.4％減）へ、営業利益が31億5200万円から33億9000万円（同9.3倍）へ、純利益が70億3200万円から84億1900万円（同4.3倍）へ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視された。売上高、営業利益が計画通り順調に推移したことに加えて、為替差益の計上やスペイン子会社の清算に伴う法人税等調整額を計上したことなどがプラスに働いた。



■スカパーＪ <9412> 2,079円 (+44円、+2.2％)



スカパーＪＳＡＴホールディングス <9412> [東証Ｐ]が4日続伸。8日午後1時ごろ、子会社が米スペースＸと次世代通信衛星機2機の打ち上げ契約を締結したと発表。将来的な収益貢献を期待した買いが入った。既に同社と契約締結済みだった衛星機を含む3機が2027年から順次打ち上げられることで、現在保有する17機の静止軌道衛星で提供してきた通信容量を倍増させることが可能になる。より効果的かつ効率的なマルチバンドによる通信サービスを展開することで、航空機内インターネット接続や安全保障分野など拡大するモビリティー需要に対応する。



■保土谷 <4112> 1,938円 (+40円、+2.1％)



保土谷化学工業 <4112> [東証Ｐ]が反発。投資事業を手掛けるＤＯＥ５パーセント（東京都渋谷区）が前週末5日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、共同保有による株式保有比率がこれまでの5.26％から6.54％に上昇しており、思惑視した買いが入った。共同保有者のうち、植島幹九郎氏の保有割合が2.28％から3.57％に増えた。報告義務発生日は11月28日。保有目的は投資及び建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上としており、状況に応じて重要提案行為などを行うことを含んでいる。



■ＪＩＮＳＨＤ <3046> 6,010円 (+110円、+1.9％)



ジンズホールディングス <3046> [東証Ｐ]が3日続伸。前週末5日の取引終了後に発表した11月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比7.7％増と34ヵ月連続で前年実績を上回ったことが好感された。休日要因の影響に加えて、継続的な販促及び店舗における接客強化施策により、顧客1人当たりの購買価格が高まったことが既存店売上高の増加につながった。なお、全店売上高は同12.3％増だった。



■ＴＳＩＨＤ <3608> 1,002円 (+18円、+1.8％)



ＴＳＩホールディングス <3608> [東証Ｐ]が反発。5日の取引終了後に発表した11月度の月次売上情報で、小売店とオンラインショップを合わせた既存店売上高が前年同月比3.2％増となり、3ヵ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感された。前年より休日日数が2日多かったことによるプラスの影響があったことに加えて、気温の低下により、アウトレットを含むリアル店舗で重衣料が高稼働した。なお、全店売上高は同39.4％増だった。



■Ｆ＆ＬＣ <3563> 7,714円 (+107円、+1.4％)



ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]が4日続伸。同社が展開する回転ずしチェーン「スシロー」に関し、中国・上海市内で6日に2つの店舗がオープンし、その盛況ぶりが国内メディアによって報じられている。上海への出店は初となるが、オープン時の待ち時間が約14時間に上ったと伝わっている。日中関係が悪化するなかにあって、順調な滑り出しを示した格好となり、同社の中国事業を巡る投資家の懸念後退につながったようだ。



■アイザワ証Ｇ <8708> 1,351円 (+15円、+1.1％)



アイザワ証券グループ <8708> [東証Ｐ]が反発。前週末5日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、26年3月期第3四半期に投資有価証券売却益9億7800万円を特別利益として計上すると発表したことが好感された。



※8日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース

