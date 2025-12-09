¡Ö¤¯¤é¤²¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¡·ëº§È¯É½¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤â¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤é¤²¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê37¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ëº§È¯É½»þ¤Î¡ÈÁûÆ°¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¡¡¤¸¤ã¤Ê¤¤ÊýÌäÂê¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖµÈËÜ¶½¶È¤Î¤¯¤é¤²¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢¡ÖSnow Man¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë·ëº§¤·¡Ö¡ØÅÏÊÕæÆÂÀ·ëº§¡Ù¤Ã¤Æ¡¢LINE¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡ÈSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó·ëº§¤·¤¿¤Î!?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡ÖSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢²¶¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯º¾µ½¡É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¿ù¾º¤È¤È¤â¤ËNSCÅìµþ¹»17´ü½Ð¿È¤Ç¡¢18Ç¯1·î1Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤â10°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª·ëº§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¡ºÍ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£