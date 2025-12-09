広瀬アリス、最近は「怠惰が進みすぎて（笑）」インドアな生活がさらにインドアに

女優の広瀬アリス（30歳）が、12月8日に公開された、バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）公式SNSの動画に出演。“知られざる一面”について語った。



広瀬はこの日、映画「新解釈・幕末伝」（12月19日公開）の宣伝を兼ねて、ムロツヨシと共に9日放送の2時間スペシャルのゲストとして出演。収録後に撮影したアフタートークが公開された。



その中で、「知られざる『私の一面』はありますか？」と聞かれたムロは、いつの間にか早起きするようになり、「昔はお休みの日は昼まで寝てるような堕落した人間でございましたが、いまは何の苦もなくただ早起きの人間」になったと語る。



一方、広瀬は「私、真逆です」と話し、「怠惰が進みすぎて（笑）。綺麗な言い方します。“省エネ”で生きてる。私、結構省エネで。インドア（な生活）がさらにインドアになりました。日用雑貨、食べ物、服…全部ネット（購入）です」と語った。