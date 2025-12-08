公道を走れるダートレース車両は現状維持でも十分に楽しい！ ミツビシ・パジェロ（LO41G）【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。
このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。
それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：大島義之
年齢：50代
車両名：ミツビシ・パジェロ
型式：LO41G
主な使用シーン：ドライブ、レース
年式：1985年
所有歴：5年
総走行距離： km
年間走行距離：3000㎞未満
現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？
「友人に押し付けられました」。
現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？
追加した感じです。赤のパジェロもありますので。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
普通に走ってくれている時。ハチロクみたいな動きをするんです。加速も含めて、楽しいです。
最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？
自分でカスタムはしていません。修理して維持するのに工夫が必要です。
カスタムの方向性は？ 重視していることは？
元ダートレースのレース車両だったので、そのまま。
お気に入りのカスタムポイントはここ！
外装
フロントガラスのフレームにある飛び石の跡。レース歴戦の証。
内装
レカロシート、MOMOステアリングなど
足まわり
フロント：GAB
リア：純正流用
キャンパー角がしっかりついている。ただし、キャンパー角度などはレースの衝撃で変わってしまっているとのこと。
エンジン関連
スタリオンのエンジン。
タービンも変わっている。
維持をするために、ホース類ではトヨタ純正を流用するなど、工夫をしている。また、他のパジェロも含めてパーツのストックをして備えているとのこと。
周囲から反応の大きかったカスタムポイント
普通に走っているだけで反応あります。ジムニーによく間違えられます。
これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？
現状維持
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
好きな理由、オススメしたい理由。
特になし
群馬パーツショー2025
Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん
群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。
展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。