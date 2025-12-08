『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：大島義之

年齢：50代

車両名：ミツビシ・パジェロ

型式：LO41G

主な使用シーン：ドライブ、レース

年式：1985年

所有歴：5年

総走行距離： km

年間走行距離：3000㎞未満

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

「友人に押し付けられました」。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

追加した感じです。赤のパジェロもありますので。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

普通に走ってくれている時。ハチロクみたいな動きをするんです。加速も含めて、楽しいです。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

自分でカスタムはしていません。修理して維持するのに工夫が必要です。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

元ダートレースのレース車両だったので、そのまま。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

フロントガラスのフレームにある飛び石の跡。レース歴戦の証。

内装

レカロシート、MOMOステアリングなど

足まわり

フロント：GAB

リア：純正流用

キャンパー角がしっかりついている。ただし、キャンパー角度などはレースの衝撃で変わってしまっているとのこと。

エンジン関連

スタリオンのエンジン。

タービンも変わっている。

維持をするために、ホース類ではトヨタ純正を流用するなど、工夫をしている。また、他のパジェロも含めてパーツのストックをして備えているとのこと。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

普通に走っているだけで反応あります。ジムニーによく間違えられます。

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

現状維持

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

特になし

